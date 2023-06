Jascha Brandt spielt bei Werder Bremen. Foto: imago images/foto2press up-down up-down Plan des Trainers nach Drittligaabstieg Regionalligakader des SV Meppen: Bruder von BVB-Star auf dem Zettel Von Dieter Kremer | 10.06.2023, 06:42 Uhr

„Es passiert eine ganze Menge - in verschiedenen Richtungen.“ Intensiv bastelt Trainer Ernst Middendorp am künftigen Kader des SV Meppen. Schaffen will er eine emsländische Kultur. Namen und Vereine von möglichen Spielern nennt der Coach auch.