Der SV Meppen hat seine Saisonvorbereitung gestartet. Foto: Picturepower up-down up-down 24 Spieler beim Trainingsauftakt Tür zu beim SV Meppen für Marvin Pourié? So äußert sich der Trainer Von Dieter Kremer | 20.06.2023, 15:53 Uhr

Umbruch im Kader und Aufbruch in eine neue Zeit: Nach dem Abstieg aus der 3. Liga steht der SV Meppen in der Regionalliga Nord vor einem nahezu kompletten Neuanfang. Das verdeutlichte der Trainingsauftakt am Dienstag.