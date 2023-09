Spiel beim früheren Null-Tore-Stürmer SV Meppen gegen Adler von Phönix Lübeck: Wer stutzt wem die Flügel? Von Dieter Kremer | 29.09.2023, 10:55 Uhr So jubelte der SVM nach dem Sieg beim FC St. Pauli II. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Nach drei Siegen in Folge geht es zur Überraschungsmannschaft 1. FC Phönix Lübeck: Die Fußballer von Regionalligist SV Meppen treten am Samstag um 16.30 Uhr bei einem ehemaligen SVM-Stürmer an. „Das wird eine ganz große Aufgabe“, sagt SVM-Trainer Adrian Alipour.