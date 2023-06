Deutschlandweit war der Bus des SV Meppen in den letzten sechs Jahren unterwegs. Foto: Dieter Kremer up-down up-down Es gibt ein Wiedersehen mit Ex-Spielern Regionalliga Nord: Kürzere Fahrten für Meppen, längere für Spelle Von Dieter Kremer | 18.06.2023, 18:35 Uhr

Nach sechs Jahren in der 3. Liga müssen sich die Fußballer des SV Meppen in der Regionalliga Nord wieder hocharbeiten in den Profifußball. Dagegen will der SC Spelle-Venhaus seine Viertligatauglichkeit beweisen. Das ist das Teilnehmerfeld für die kommende Spielzeit 2023/24.