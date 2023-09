Aufgrund von Umbauarbeiten im Citti Fußball Park in Kiel findet die Partie nicht in der nächsten Woche statt. Das teilte der SV Meppen am Freitag mit. Neuer Termin ist am Mittwoch, 15. November, um 13 Uhr. Die Begegnung war bereits Anfang August vom 6. August auf den 13. September verlegt worden.

„Das wird berechtigterweise für Unmut sorgen“, ärgert sich Meppens Teammanager Marcel Gebers über die Spielverlegung. „Ich hätte den Termin gerne auf Dienstag, 31. Oktober, gelegt, da es ein Feiertag ist. Wir vom SV Meppen hätten gerne vielen Fans die Möglichkeit gegeben, vor Ort dabei zu sein und das Team anfeuern zu können. Allerdings spielt Kiel bereits am 29. Oktober beim FC St. Pauli II.“

Laut Gebers ist an der für Auswärtsfans sehr unfreundlichen Uhrzeit nichts zu ändern. „Die Zweite von Kiel hat in ihrem Stadion kein Flutlicht. Wenn du Pech hast, ist es im November um 16 Uhr dunkel. Wir können auch nicht ins Holstein-Stadion ausweichen. Zudem hat der Verband festgelegt, dass die Begegnung in diesem Kalenderjahr stattfinden muss. Kiel und wir hätten uns auch auf das kommende Jahr verständigt. Uns sind also die Hände gebunden.“