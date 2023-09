„Rasenschnack – Dein SV Meppen Podcast“ Tim Möller sieht SV Meppen auf dem Weg, „eine wirklich gute Mannschaft zu werden“ Von Christoph Schillingmann | 28.09.2023, 15:13 Uhr Tim Möller (rechts) war in der dritten Folge des NOZ-Podcasts „Rasenschnack – Dein SV Meppen Podcast“ zu Gast. Foto: Dieter Kremer up-down up-down

Er stand in dieser Saison für den Fußball-Regionalligisten SV Meppen in jedem Spiel auf dem Platz und hat nur wenige Minuten verpasst: Defensivallrounder Tim Möller. Der 24-Jährige, der im Sommer vom SV Lippstadt ins Emsland wechselte, ist zu Gast in der dritten Folge des NOZ-Podcasts „Rasenschnack – Dein SV Meppen Podcast“.