„Zum Glück ist das Kreuzband nicht verletzt“, erklärte Gommert erleichtert, der am heutigen Mittwoch die genaue Diagnose erhält. Dann will er bereits mit der Reha beginnen. Denn er hat ein ehrgeiziges Ziel: „Ich will gegen Osnabrück gegen meinen besten Kumpel spielen. Das ist das Spiel des Jahres.“ Gommert war gemeinsam mit Osnabrücks Torwart Manuel Riemann bei Wacker Burghausen. „Vielleicht klappt es“, machte sich der Meppener selbst Mut.

Gommert war bei der 1:3-Niederlage der Meppener beim ETSV Weiche Flensburg bei einem Freistoß mit einem Spieler des Gastgebers zusammengeprallt. „Zuerst habe ich gedacht, es geht noch. Aber dann habe ich gemerkt, dass das Knie instabil ist“, erinnerte sich der Keeper an die Situation.

Nach 22 Minuten rückte Florian Hillebrand für Gommert zwischen die Pfosten. „Fehlerfrei“, erklärte der Sportliche Leiter Rainer Persike. „Wir vertrauen Florian“, stärkt er dem 24-jährigen SVM-Eigengewächs den Rücken.

Hillebrand, der in den letzten Jahren als Torwart immer zwischen zwei und fünf Einsätze hatte, steht am Sonntag ab 15 Uhr im Punktspiel gegen Hannover 96 II zwischen den Pfosten. In der vergangenen Serie rückte er gegen die Landeshauptstädter nach längerer Pause wieder in die Erstformation. Meppen gewann 1:0. „Vielleicht ein gutes Omen“, hoffte Persike.

Auf der Meppener Bank wird Sonntag einer der jungen Torwarte aus der U23 Platz nehmen. Für die beiden 20-jährigen Thomas Kemper und Kersten Kuhl wurde bereits vor einigen Wochen die Spielberechtigung in der Regionalliga beantragt. Am Dienstagvormittag war Kemper beim Training des Teams von Heiko Flottmann.

Angeschlagen ist noch immer Daniel Olthoff. Jan Meyer klagte nach dem Training mit der Meppener U23 am Montag erneut über Beschwerden. Er wird sich dieser Woche einer erneuten Untersuchung unterziehen.