Von Dieter Kremer | 04.07.2022, 18:14 Uhr

Fußball-Drittligist SV Meppen muss in der 1. Runde des Niedersachsenpokals gegen den VfB Oldenburg antreten. Spelle und Papenburg erhielten ein Freilos. Das ergab am Montagabend die Auslosung in Barsinghausen.