Am Tag der Deutschen Einheit Zwei Siege noch bis zum DFB-Pokal: SV Meppen mit Heimspiel im Halbfinale Von Dieter Kremer | 02.10.2023, 09:38 Uhr Gemeinsam mit Co-Trainer Steffen Puttkammer (l.) bereitet Adrian Alipour den SVM auf das Pokalspiel vor. Foto: Picturepower/Scholz

Kaum Zeit zum Durchschnaufen für die Fußballer des SV Meppen: Am Tag der Deutschen Einheit steht das NFV-Pokal-Halbfinale gegen SV Drochtersen/Assel an. „Eins der wichtigsten Spiele in diesem Jahr“, kennt der SVM-Coach die Bedeutung des Wettbewerbs.