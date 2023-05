Hauchte dem SV Meppen neues Leben ein: Ernst Middendorp. Foto: Picturepower up-down up-down „Willkommen zurück unter den Lebenden“ 2:0 gegen RW Essen: Netzreaktionen zur Siegesserie des SV Meppen Von Dieter Kremer | 08.05.2023, 10:01 Uhr

„Mit einem Trainerwechsel vor Weihnachten wären wir wohl niemals in diesem Schlamassel gelandet“ - diese Meinung vertreten einige Fans des SV Meppen nach dem dritten Sieg in Folge. So reagiert das Netz auf den 2:0-Heimerfolg gegen Rot-Weiss Essen.