Noch bevor am Mittwoch um kurz vor 21 Uhr der Abpfiff in Jeddeloh (1:2) ertönte, stand Middendorp hinter der Bande seiner Trainerbank. Rückte von seinen Spielern und seiner Bank ab. Als die Partie beendet war, ging er dort noch kurz auf und ab, lehnte sich an einen Zaun und grübelte. Kurz danach verschwand Middendorp in der Kabine, informierte die Spieler, dass er all seine Ämter niederlegen werde und verschwand im Bus. Dort nahm er sein Handy und tippte. Offenbar teilte er dem überraschten Vorstand dabei mit, dass er aufhört. Um 21.10 Uhr trat Middendorp vor die Kamera der Emslandsportredaktion und gab seinen Rücktritt bekannt.

Viele Fans sind sauer auf Ernst Middendorp

Dass Middendorp zurücktrat und noch dazu mit solchen Worten, löste in den Stunden danach ein großes Echo aus. Mehrere Medien gingen auf den Bericht der NOZ ein und zitierten daraus. Und auch die Fans des SV Meppen teilten ihre Sicht der Dinge mit.

Warnung der Fans vor Doppelfunktion

Nicht wenige SVM-Sympathisanten fühlten sich an den Infoabend vom Juni erinnert. Dort waren Bedenken geäußert worden, dass Middendorp inzwischen sowohl Trainer als auch Sportlicher Leiter war. Einige erkannten einen Widerspruch darin und der früheren Aussage des Vereins, in der Vergangenheit habe von Seite des Klubs die Kontrollfunktion in Sachen Trainer gefehlt. Die Machtfülle des Trainers wurde angeprangert.

Kein Glück mit den Trainern seit Neidharts Abgang

Natürlich stellen sich die Anhänger seit Mittwochabend auch die Frage, wie es unter anderem auf der Trainerposition weitergeht. Seitdem Christian Neidhart den Verein im Sommer 2020 in Richtung RW Essen verlassen hat, beschäftigte der SV Meppen vier Fußballlehrer: Torsten Frings (Juli 2020 bis April 2021), Rico Schmitt (April 2021 bis Mai 2022), Stefan Krämer (Juli 2022 bis März 2023) und Ernst Middendorp (März 2023 bis August 2023). Vorerst übernimmt der bisherige Co-Trainer Steffen Puttkammer.