Enttäuschte Gesichter nach dem Schlusspfiff. FOTO: imago images / foto2press Trainer und Spieler in der Kritik Netzreaktionen nach Niederlage des SV Meppen: Da muss viel passieren Von Dieter Kremer | 02.05.2022, 10:46 Uhr

So geht es nicht weiter - das gaben die Fußballer des SV Meppen nach der 2:4-Heimniederlage gegen Würzburg selbst zu. Die Reaktionen im Netz zeigen, dass die Fans genauso denken. Nach zwölf sieglosen Spielen am Stück wächst die Kritik am Team und an Trainer Rico Schmitt.