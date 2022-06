Meppener Glücksmoment: Bertino Nacar (l.) und Michael Holt (r.) umarmen den Torschützen Sven Hartwig. Der Mittelfeldspieler traf per Strafstoß zum 1:0-Endstand gegen den FC St. Pauli II. Fotos: Werner Scholz FOTO: Archiv Nach vier Heimniederlagen wieder ein Sieg für Meppen – Hartwig trifft per Strafstoß 1:0 – Es geht ja doch noch! Von Uli Mentrup | 04.12.2011, 20:07 Uhr

Es geht ja doch noch! Mit dem 1:0 (0:0) gegen den FC St. Pauli II hat der SV Meppen seine Serie von vier Heimniederlagen in Folge beendet. Die Erleichterung nach dem dritten Dreier in der MEP-Arena war groß. Nur das Ergebnis zählte. Am insgesamt eher schwachen Spiel störte sich kaum noch jemand.