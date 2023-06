Marius Kleinsorge spielte von 2016 bis 2020 und in der Saison 2022/23 beim SV Meppen. Foto: Werner Scholz up-down up-down „Unsere Enttäuschung ist riesig“ Nach Abstieg des SV Meppen: Keine Zukunft für Marius Kleinsorge Von Dieter Kremer | 21.06.2023, 16:47 Uhr

Flügelstürmer Marius Kleinsorge wird nach dem Abstieg aus der 3. Liga nicht in der Regionalliga Nord für den SV Meppen spielen. Stattdessen wechselt er in die Regionalliga West. Das steht am Tag nach dem Trainingsauftakt fest.