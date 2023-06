Super Teamgefühl: Die Frauen des SV Meppen sind dennoch aus der 1. Bundesliga abgestiegen. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Sportliche Leiterin analysiert Nach Abstieg der SVM-Frauen: „Mehrere Elfmeter nicht verwandelt“ Von Sven Stahmann | 01.06.2023, 12:37 Uhr

Bis zum letzten Spieltag war es spannend, am Ende fehlte nur ein Punkt zum Klassenerhalt: Die Frauen des SV Meppen müssen in der kommenden Saison wieder in der 2. Fußball-Bundesliga antreten. Die Sportliche Leiterin Maria Reisinger analysiert die abgelaufene Spielzeit und blickt in die Zukunft.