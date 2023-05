Muss die neue Saison planen: Ernst Middendorp. Foto: Picturepower up-down up-down Was Roland Kaiser damit zu tun hat Wann Coach Middendorp den Trainingsauftakt des SV Meppen plant Von Dieter Kremer | 28.05.2023, 18:20 Uhr

Während die Fußballer des SV Meppen in den Urlaub fahren, wartet auf Trainer Ernst Middendorp noch eine Menge Arbeit. In gut drei Wochen will der 64-Jährige, der seit einigen Tagen auch Sportlicher Leiter ist, wieder auf dem Trainingsplatz stehen.