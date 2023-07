Lockeres Auslaufen stand nach dem 0:8 auf dem Programm. Foto: Picturepower up-down up-down Neue Trikots beim Fan-Fest vorgestellt Nach 0:8-Debakel: Katerstimmung bei der Saisoneröffnung des SV Meppen Von Jacob Alschner | 23.07.2023, 18:21 Uhr

Der SV Meppen hat mit einem Fan-Fest am Sonntagnachmittag die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Nord auch offiziell eröffnet. Wirklich in Feierlaune war nach dem jüngsten 0:8 beim SV Rödinghausen aber niemand.