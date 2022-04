Rund eine Stunde präsentierte sich der SV Meppen so, wie es sich Neidhart vorgestellt hatte. Die Spieler erfüllten die taktischen Vorgaben, die Laufwege stimmten in der Offensive wie in der Defensive. Doch nach elf Wechseln im zweiten Durchgang ging der Spielfluss verloren. „Da hat man den Qualitätsunterschied gemerkt“, weiß der 44-Jährige, dass die jungen Spieler noch Zeit brauchen. Den Ausgleich kassierte der Gast nach einer Ecke in vorletzter Minute. Bis dahin seien die Emder kaum einmal in den Meppener Strafraum gekommen.

In den nächsten Spielen will der SVM nicht mehr komplett durchwechseln. „Wir müssen uns jetzt einspielen“, sagt Neidhart. Bis zum Saisonstart gegen Werder Bremen II sollen sich die stärksten 14, 15 Akteure herauskristallisieren. Die Maßgabe gilt ab der Partie gegen den West-Regionalligisten SC Wiedenbrück am Montag um 17.30 Uhr in Teglingen.

Der Neunte der vergangene Saison bereitet sich in Aselage vor. Trainer ist Theo Schneider, der für Dortmund, Nürnberg, Oberhausen, Saarbrücken und Bielefeld spielte. Er absolvierte 74 Erstliga- und 157 Zweitligaspiele.

Ursprünglich wollte der SVM in Teglingen noch einen Stürmer testen. Doch dem sagte Neidhard ab, weil er offenbar nicht seinen Vorstellungen entsprach. Im Angriff sucht der Coach noch eine echte Verstärkung. Auf allen anderen Positionen sieht er einen ordentlichen Kampf um die Plätze. Auf dem Meppener Zettel standen nach Angaben des Trainers Marcel Kunstmann oder Stanislaw Iljutschenko. Beide wechselten jedoch zum VfL Osnabrück in die 3. Liga. Dustin Eilers schloss sich dem VfL Wolfsburg II an, Florian Bruns Werder Bremen II. Sie hätte Neidhart ebenfalls gern in Meppen gesehen.

Doch mit den Angeboten der Drittligisten und den Topteams der Regionalliga könne der SVM nicht mithalten. Dennoch erwartet Neidhart, dass sich bis zum Ende der Transferperiode noch etwas tut. „Es ist noch einiges möglich“