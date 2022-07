Siebeneinhalb Jahre ist der letzte Punktspielsieg des SV Meppen in Oldenburg her. Sebastian Schepers, Torschütze Diego Diaz, der aktuelle Videoanalyst Jens Robben und Marc Schnier (v.l.) jubeln nach dem 1:0. Am Ende hieß es 2:1.

FOTO: Picturepower up-down up-down