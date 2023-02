Beim Gespräch mit den Fans war Christoph Hemlein (l.) vorn dabei- Foto: Picturepower up-down up-down Stimmen zum Spiel in Zwickau Meppens Christoph Hemlein: Spiele nur den Ball – das sieht jeder Von Jonathan Lübbers | 04.02.2023, 20:35 Uhr

Der SV Meppen holt einen Punkt in Zwickau. Das sorgt nach dem Abpfiff für Diskussionen. Das ist schon sehr frustrierend“ sagt Lukas Mazagg. Themen waren der Aluminium-Treffer von Marek Janssen in der Schlussphase, der Freistoß vor dem Eigentor zum 1:1 und der schwache Start in die zweite Halbzeit,