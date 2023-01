Soll den SV Meppen zum Klassenerhalt schießen: Marvin Pourié. Foto: Picturepower up-down up-down Mittelstürmer spricht über Luka Tankulic Marvin Pourié vom SV Meppen: Ich muss mehr gefüttert werden Von Dieter Kremer | 08.01.2023, 13:51 Uhr

Mehr Bälle, mehr Aggressivität und schnelleres Spiel in die Spitze fordert Marvin Pourié. Eine Woche vor dem Jahresauftakt in Dresden (15. Januar, 13 Uhr) spricht der Stürmer des SV Meppen darüber, was ihm im Abstiegskampf Zuversicht gibt und wie er mit der Last auf seinen Schultern umgeht.