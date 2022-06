Johann Lünemann (Trainer SVM): Wir sind zu keinem Zeitpunkt für einen Sieg infrage gekommen. Es ist unerklärlich, dass wir so eingebrochen sind nach dem Spiel in Wilhelmshaven, wo wir 5:2 gewonnen haben. Ich hatte noch gewarnt. Denn ich hatte gesehen, wozu Havelse fähig ist. Der Gästesieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Beim Stand von 1:2 haben wir vielleicht noch eine kleine Chance gehabt. Doch für diese Leistung muss man sich schon fast beim Publikum entschuldigen. Ich bin maßlos enttäuscht. Ich habe die Spieler bisher in Schutz genommen. Vielleicht müssen sie sich daran gewöhnen, dass die Geduld irgendwann zu Ende geht. Man darf durch so kapitale Fehler den Gegner nicht zum Toreschießen einladen. Das müssen wir ganz schnell abstellen.