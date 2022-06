Johann Lünemann (SVM-Trainer): Ich bin froh, dass wir nach langer Durststrecke 1:0 gewonnen haben. Die Mannschaft musste viel durchmachen. Ich habe an sie appelliert, den Fans, dem Verein und uns selbst ein Geschenk zu machen. Es gab nicht viele Torchancen, aber der Sieg geht in Ordnung. Die Innenverteidigung mit Johan Wigger und Jan-Chris Meier hat das sehr gut gemacht. Wir haben zu null gespielt. Ich hoffe, dass wir aus den nächsten beiden Spielen etwas Zählbares mitbringen. Dann brauchen wir dringend eine Pause für Kopf und Beine. Ich hoffe, dass nächstes Jahr alle wieder dabei sind.

Rainer Persike (Sportlicher Leiter SVM): Dieses Mal hatten wir das nötige Quäntchen Glück. Nach vorn ging auf beiden Seiten wenig. Auch wenn der FC St. Pauli den Ball in der ersten Halbzeit besser zirkulieren ließ, war er nicht gefährlicher. In den letzten Heimspielen haben wir um die 70. Minute immer ein Gegentor kassiert. Dieses Mal haben wir in der zweiten Halbzeit nicht nachgelassen, sondern selbst das Tor geschossen. Es freut mich, dass wir unseren treuen Fans ein Erfolgserlebnis vermittelt haben.