U19 und U17 am Wochenende im Einsatz Licht und Schatten: So schnitten die Jugendteams des SV Meppen ab Von Jacob Alschner | 16.10.2023, 11:50 Uhr Die A-Jugend SV Meppen (in Blau) musste sich am Wochenende beim FC St. Pauli geschlagen geben. Archivfoto: Werner Scholz

Ein Sieg, zwei Niederlagen. Die Bilanz der Jugendteams des SV Meppen fällt mittelprächtig aus. Zwei Teams traten in Hamburg an, die B-Juniorinnen reisten zur SpVg Aurich. So lief das Wochenende bei den blau-weißen Nachwuchs-Teams.