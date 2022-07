Leon Kugland (links) in seinem ersten Drittligaspiel gegen den FC Magdeburg. FOTO: Picturepower/Scholz up-down up-down Die Neuen vom SV Meppen im Video Leon Kugland: Neue Gelegenheit für den „emsländischen Helden“? Von Sven Stahmann | 20.07.2022, 15:01 Uhr

Zugegeben – so ganz neu ist Leon Kugland beim SV Meppen nicht. Immerhin hat er bereits für den SVM in der 3. Liga gespielt. Allerdings zählt er in dieser Saison erstmals offiziell zum Kader der ersten Mannschaft, weswegen er sich hier im Video vorstellt.