So sieht der Blick von der Exxon-Mobil-Tribüne auf das Spielfeld aus. FOTO: Picturepower/Scholz Beim letzten Heimspiel des SV Meppen Keine Heimstehplätze auf der Exxon-Mobil-Tribüne gegen Braunschweig Von Henning Harlacher | 22.04.2022, 15:56 Uhr

Diese Nachricht kommt bei den Fans des SV Meppen gar nicht gut an. Die Dauerkarteninhaber der Exxon-Mobil-Tribüne (Nordtribüne) müssen sich für das letzte Heimspiel der Saison am Samstag (7. Mai, 14 Uhr) einen anderen Platz in der Hänsch-Arena suchen.