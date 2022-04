Im Wettlauf mit der Zeit: Rico Schmitt. FOTO: Picturepower/Scholz Corona-Test bringt Ergebnis Kein Freitesten am Freitag: Meppen-Coach Rico Schmitt weiter positiv Von Dieter Kremer | 23.04.2022, 06:04 Uhr

Ob Rico Schmitt am Montagabend in Köln an der Seitenlinie stehen kann, ist weiter offen. Der Trainer des Fußball-Drittligisten SV Meppen konnte sich am Freitag nicht wie erhofft freitesten.