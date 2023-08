Klick jetzt auf Play, um „Rasenschnack“ zu hören:

Ab jetzt treffen sich die zwei Emslandsportredakteure Dieter Kremer und Christoph Schillingmann alle 14 Tage donnerstags auf einen Schnack mit dem aktuellen Meppener Kader, dem Trainer-Team, Ex-Spielern oder anderen Wegbegleitern des Vereins. Mal privat, mal witzig. Immer informativ und unterhaltsam.

Seit 2021 beim SV Meppen: Jonas Fedl. Foto: Dieter Kremer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In der ersten Folge stellt sich Jonas Fedl den Fragen von Dieter Kremer. Der 24-jährige Defensivakteur ist beim SV Meppen in die Fußstapfen von Größen wie Bernd Deters, Thilo Leugers und Luka Tankulic getreten und trägt seit dieser Saison die Kapitänsbinde. Im Sommer 2021 wechselte er vom FSV Mainz 05 II ins Emsland.

Rico Schmitt holte Jonas Fedl vom 1. FSV Mainz 05

Fedl bezieht in „Rasenschnack“ klar Stellung zum Rücktritt von Ernst Middendorp, geht auf die Reaktion der Spieler ein und beschreibt den Unterschied zu dessen Nachfolger Adrian Alipour. Auch über die Gründe für seinen Verbleib in Meppen, über die Fankultur beim SVM, wie ihn der damalige Coach Rico Schmitt aus der Komfortzone in Mainz holte und über seine Rückkehr auf den Rasen spricht er.

Im VIP-Tower des SV Meppen wurde der Podcast aufgenommen. Foto: Heiner Wittwer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In der ersten Folge kommen auch Fedls Kollegen zu Wort. Was zeichnet den Kapitän aus? Gibt es Anekdoten zu Fedl, die interessant sind? Und welche Frage sollte Fedl schon immer mal gestellt werden? Mitspieler Lukas Eixler, Torwart-Trainer Erik Domaschke, Co-Trainer Steffen Puttkammer und Teammanager Marcel Gebers gewähren interessante Einblicke. Auch Fragen von Fans beantwortet Fedl.

SVM-Fans können sich mit Fragen am Podcast beteiligen

Dieser Podcast ist für die Fans des SV Meppen gedacht. Sie können sich mit Fragen daran beteiligen. Wie das funktioniert? Den Gast unserer nächsten Folge kündigen wir einige Tage im Voraus auf unseren Social-Media-Kanälen an. Wenn Sie eine Frage an unseren Gast haben, schreiben Sie einfach eine Mail an emslandsport@noz.de! Auch Feedback zum Podcast können Sie gerne an diese Adresse richten.

Zu finden ist „Rasenschnack - Dein SV Meppen Podcast“ natürlich in den Audiotheken der NOZ, also in der News App und der Premium App, sowie im Web auf noz.de/audiothek und auf allen gängigen Streamingplattformen wie Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music. Auch hier freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Feedback.