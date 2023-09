DFB-Pokal am Sonntag Im Liveticker: Frauen des SV Meppen empfangen Bayer Leverkusen Von Sportredaktion | 07.09.2023, 16:51 Uhr Empfängt mit den Frauen des SV Meppen Bayer Leverkusen: SVM-Trainerin Carin Bakhuis (rechts). Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

Die Zweitliga-Frauen des SV Meppen treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Bundesligist Bayer Leverkusen. Anstoß ist am Sonntag, 10. September 2023, um 16 Uhr in der Hänsch-Arena. Wir berichten live im Ticker.