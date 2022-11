Bundesweit sorgte der Vorfall für Schlagzeilen. Nun steht fest: Henning Rießelmann ist nicht mehr Trainer beim Fußball-Regionalligisten Lohne, der in der Vorsaison noch mit dem SC Spelle-Venhaus in der Oberliga spielte. Am Dienstag erklärte der 40-Jährige, der gleichzeitig Sportlicher Leiter war, seinen Rücktritt. Am Tag zuvor war bekannt geworden, dass der Aufsteiger aus dem Landkreis Vechta in den nächsten fünf Spielen ohne Rießelmann auskommen muss, da er sich im Spiel gegen den Bremer SV massiv im Ton vergriffen haben soll.

Sperre und Geldstrafe für Henning Rießelmann

Anfang November hatte Rießelmann in der Partie gegen den BSV wegen einer verbalen Entgleisung die Rote Karte gesehen. Laut Sonderbericht des Schiedsrichters hatte er die Bremer als „Kanakentruppe“ bezeichnet. Das Sportgericht des Norddeutschen Fußball-Verbandes sperrte Rießelmann wegen diskriminierenden Verhaltens und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro. Berücksichtigt wurde dabei, dass sich der 40-Jährige sowohl schriftlich als auch vor Ort beim BSV für seine Wortwahl entschuldigt hatte.

Am Dienstag gab Rießelmann, der zuvor gegenüber OM-Online.de von einer „Dummheit aus dem Affekt“ gesprochen hatte, auf der Facebook-Seite der Fußballabteilung von Blau-Weiß Lohne eine Erklärung ab: „Die Regionalliga ist ein brutal hartes Pflaster, das die volle Aufmerksamkeit und Kraft aller Beteiligten und vor allem die des Trainers erfordert. Leider bin ich an einem Punkt angekommen, an dem mir die Freude und auch die Motivation fehlt, diesen Riesenaufwand mit voller Überzeugung weiter zu betreiben“, begründete der 40-Jährige seinen Schritt.

Ging im Sommer 2021 nach Lohne: Leonard Bredol (rechts)

Emsland-Trio spielt beim TuS Blau-Weiß Lohne

Mit Leonard Bredol (kam 2021 vom SV Meppen), Marek Janssen (2017 bis 2019 bei Blau-Weiß Papenburg) und Christian Düker (2013/14 beim SV Meppen) gehören drei frühere Emsland-Kicker zum aktuellen Kader der Lohner.

Rießelmann trat 2019 den Trainerposten in Lohne an und führte Blau-Weiß im vergangenen Sommer in die Regionalliga sowie als Niedersachsenpokalsieger der Amateure in den DFB-Pokal. Dort unterlag Lohne in der 1. Runde gegen Bundesligist FC Augsburg (0:4).