Serie: Gegnercheck in der Regionalliga Nord Hamburger SV II: Neuer Angriff auf die Spitzenplätze? Von Jacob Alschner | 06.08.2023, 13:03 Uhr Der Hamburger SV II um Omar Abdel Megeed (vorne) hat einen großen Umbruch hinter sich. Foto: IMAGO/Lobeca up-down up-down

Nach dem Abstieg des SV Meppen und dem Aufstieg des SC Spelle-Venhaus in die Fußball-Regionalliga spielen zwei emsländische Vereine in der vierthöchsten Spielklasse. Die Emslandsportredaktion nimmt die Gegner in einer Serie unter die Lupe. Heute: der Hamburger SV II.