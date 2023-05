Der SV Meppen kann den Rückstand auf Halle am Sonntag in Osnabrück verkürzen. Foto: Picturepower up-down up-down So spielte der VfB Oldenburg Konkurrent Halle verliert: Was das für den SV Meppen bedeutet Von Dieter Kremer | 13.05.2023, 19:43 Uhr

Neue Hoffnung im Abstiegskampf für Fußball-Drittligist SV Meppen: Konkurrent Hallescher FC kassierte am Samstag eine Niederlage. Was das für die Emsländer und das Derby am Sonntag beim VfL Osnabrück bedeutet.