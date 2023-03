Im Hinspiel retteten die Meppener um Samuel Abifade kurz vor Schluss noch einen Punkt. Foto: Picturepower up-down up-down Das ist der nächste SV-Meppen-Gegner Hinspiel endete 1:1: Hallescher FC nach Trainerwechsel im Aufwind Von Julian Ahrens | 03.03.2023, 13:27 Uhr

Zweimal ungeschlagen ist der Hallesche FC, seitdem der neue Coach Sreto Ristic an der Seitenlinie steht. Unter dem neuen Trainer gab es sogar den ersten Auswärtssieg zu bejubeln, dennoch ist mit dem HFC das aktuell schwächste Auswärtsteam am Samstag in der Hänsch-Arena zu Gast. Der Gegnercheck.