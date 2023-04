Gekämpft wurde im Hinspiel, doch die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Meppen am 29. Oktober 2022 blieb torlos. Foto: Picturepower up-down up-down Nächster SVM-Gegner am Sonntag Saarbrücken will gegen Meppen Punkte für den Aufstieg sammeln Von Julian Ahrens | 22.04.2023, 12:00 Uhr

Für den SV Meppen wird es in der nächsten Saison voraussichtlich in der Regionalliga Nord weitergehen, der kommende Gegner aus Saarbrücken hofft noch auf den Aufstieg in die zweite Liga. Im engen Aufstiegsrennen der dritten Liga sind dafür Punkte am Sonntag (13 Uhr) im Emsland dringend notwendig. Der Gegnercheck.