Verspäteter Anpfiff beim 1. FC Phönix Lübeck Ex-Spieler Hyseni leitet höchste Saisonniederlage des SV Meppen ein Von Dieter Kremer | 30.09.2023, 20:37 Uhr Haris Hyseni erzielte die Führung für Phönix Lübeck. Foto: Picturepower/Scholz

Der Lauf des SV Meppen ist vorerst gestoppt: Nach zuletzt drei Siegen in Folge hat der SV Meppen am Samstag in der Fußball-Regionalliga beim 1. FC Phönix Lübeck verloren. Mit 1:4 (0:4) unterlag die Mannschaft von Trainer Adrian Alipour.