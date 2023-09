Medizinischer Notfall vor dem Anpfiff Schiri bleibt zur Pause in Kabine: Meppen siegt gegen Eimsbütteler TV Von Dieter Kremer | 09.09.2023, 17:45 Uhr Rieb sich im Mittelfeld auf: Meppens Yigit Karademir. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Dritter Heimsieg in Folge für Fußball-Regionalligist SV Meppen: Mit 1:0 (0:0) siegte das Team am Samstag in der Partie des Absteigers gegen Aufsteiger Eimsbütteler TV. 4579 Zuschauer erlebten eine lange Halbzeitpause, weil der Schiedsrichter nicht weitermachen konnte.