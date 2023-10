Mehr als 5000 Fans gegen Kilia Kiel? SV Meppen empfängt Schlusslicht: „Wir schauen nicht auf die Tabelle“ Von Dieter Kremer | 06.10.2023, 11:54 Uhr Für Schwung sorgte Tobias Mißner (links, neben Torschütze Luis Sprekelmeyer) nach seiner Einwechslung im Pokal. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down

In der letzten Saison trennten die Fußballer des SV Meppen und von Kilia Kiel noch zwei Klassen. Am Samstag (7. Oktober, 15 Uhr) begegnen sie sich in der Regionalliga. Der SVM-Coach warnt davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen.