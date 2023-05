Lukas Eixler war an beiden Toren beteiligt. Archivfoto: Lars Schröer up-down up-down Derby steht am letzten Spieltag an 2:0 in Friesoythe: Meppen II und Biene trennt nur noch ein Punkt Von Dieter Kremer | 24.05.2023, 22:24 Uhr

Das Meisterrennen in der Fußball-Landesliga spitzt sich immer weiter zu. Die U23 des SV Meppen rückt durch ihren 2:0-Erfolg am Mittwochabend bei Hansa Friesoythe bis auf einen Punkt an Tabellenführer SV Holthausen Biene heran. Und das zwei Spieltage vor Schluss.