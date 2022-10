Zu Gast in der Heimat: Julia Pollak (hier gegen Leverkusen) wurde vor der Saison vom FC Bayern an den SV Meppen ausgeliehen. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring up-down up-down „Vielleicht kein besserer Zeitpunkt“ Bundesliga-Frauen des SV Meppen sind beim FC Bayern gefordert Von Sven Stahmann | 29.10.2022, 11:00 Uhr

Nach zwei Siegen in Folge sind die Aufsteigerinnen des SV Meppen in der Fußball-Bundesliga angekommen. Am Sonntag geht es auswärts beim FC Bayern München gegen ein Team, das auch international gut unterwegs ist. SVM-Trainerin Carin Bakhuis hat aber keine Angst.