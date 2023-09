Bundesligist zu Gast Frauen des SV Meppen fordern Bayer Leverkusen im DFB-Pokal heraus Von Christoph Schillingmann | 08.09.2023, 11:09 Uhr Spielt mit Meppen gegen ihren Ex-Verein: Vildan Kardesler (Zweite von links). Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

In der vergangenen Saison spielten die Fußballerinnen des SV Meppen und von Bayer Leverkusen noch gemeinsam in der Bundesliga. Nun treffen die beiden Mannschaften nach dem Abstieg der SVM-Frauen in der zweiten Runde des DFB-Pokals aufeinander. Anstoß ist am Sonntag, 10. September 2023, um 16 Uhr in der Hänsch-Arena.