Meppens Lynn Gismann im Zweikampf mit Wolfsburgs Felicitas Rauch. Foto: Picturepower 3744 Zuschauer in der Hänsch-Arena Schulte-Traumtor: SV Meppen verliert dramatisch gegen VfL Wolfsburg Von Dieter Kremer | 21.05.2023, 17:58 Uhr

Bittere und späte Niederlage in der Frauen-Bundesliga für Abstiegskandidat SV Meppen. Nur drei Tage nach dem Gewinn des DFB-Pokals musste Doublegewinner VfL Wolfsburg im Emsland zwei Rückstände verkraften. Am Ende schoss Alexandra Popp in der Nachspielzeit das 3:2-Siegtor.