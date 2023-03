Endlich wieder einen Sieg bejubeln wollen die Meppenerinnen. Den letzten gab es am 4. Dezember beim 1:0 gegen Köln. Foto: Picturepower up-down up-down Ein Punkt in 2023 aus vier Partien Frauen-Bundesliga: Endet Meppens Sieglosserie gegen Leverkusen? Von Dieter Kremer | 18.03.2023, 11:10 Uhr

Zieht der SV Meppen das Team von Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga mit in den Abstiegskampf? Und feiert seinen ersten Sieg nach der Winterpause? Antworten darauf will die Mannschaft von Trainerin Carin Bakhuis am Sonntag (16 Uhr) im Heimspiel liefern.