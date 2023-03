Das Hinspiel gewann Meppen 2:0. Foto: Picturepower up-down up-down Turbine Potsdam noch immer sieglos Frauen-Bundesliga: Pflichtsieg für SV Meppen beim Tabellenletzten? Von Dieter Kremer | 25.03.2023, 11:22 Uhr

Mit Auszeichnung im Rücken in das eminent wichtige Kellerduell: Nachdem die Fußballerinnen des SV Meppen den Sport-Oscar für die Mannschaft des Jahres entgegengenommen haben, gastiert das Team am Sonntag in der Bundesliga beim nach wie vor noch sieglosen Schlusslicht Turbine Potsdam.