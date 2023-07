Wollen in dieser Saison wieder den Klassenerhalt bejubeln: die Spieler des FC St. Pauli II. Foto: imago/Lobeca up-down up-down Serie: Gegnercheck in der Regionalliga Nord FC St. Pauli II: Erwartungen bei den jungen Kiezkickern sind gestiegen Von Christoph Schillingmann | 19.07.2023, 21:11 Uhr

Nach dem Abstieg des SV Meppen und dem Aufstieg des SC Spelle-Venhaus in die Fußball-Regionalliga spielen zwei emsländische Vereine in der vierthöchsten Spielklasse. Die Emslandsportredaktion nimmt die Gegner in einer Serie unter die Lupe. Heute: FC St. Pauli II.