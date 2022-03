2:2 trennten sich der SV Meppen und der 1. FC Saarbrücken in der Hänsch-Arena: Morgan Faßbender (l.) im Duell mit Pius Krätschmer. FOTO: Picturepower Der kommende SV-Meppen-Gegner FC Saarbrücken meldet sich mit Kantersieg wieder zurück Von Uli Mentrup | 05.03.2022, 13:29 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken schielt nach dem Kantersieg in München wieder nach oben. Mindestens mittelfristig will der nächste Gegner des SV Meppen in die 2. Bundesliga.