Zwei Tage nach Trennungsankündigung Statement für Mario Neumann: Fans feiern Co-Trainer des SV Meppen Von Dieter Kremer | 02.04.2022, 06:06 Uhr

Zum viertletzten Mal saß Mario Neumann in einem Meppener Heimspiel als Co-Trainer an der Seite. Dass für den 55-Jährigen im Sommer Schluss ist, wurde am Freitagabend vor allem vor und nach der Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden (0:4) deutlich.