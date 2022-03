Deniz Undav (r.) jubelt. Der 25-Jährige hat im belgischen Fußball-Oberhaus bereits vier Tore geschossen. FOTO: imago images/Panoramic International Zweiter Doppelpack in Belgien Ex-SV-Meppen-Spieler Deniz Undav sorgt weiter für Furore Von Uli Mentrup | 10.08.2021, 14:34 Uhr

Deniz Undav sorgt weiter für Furore in der ersten Liga in Belgien. Der ehemalige Spieler des SV Meppen führt mit Aufsteiger Royale Union Saint-Gilloise die Tabelle an.