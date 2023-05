Ausgelassener Jubel: Deniz Undav erzielte das 2:0 für Brighton und hat damit Anteil daran, dass das Meisterschaftsrennen in der Premier League vorentschieden ist. Foto: imago/Shutterstock up-down up-down Drittes Saisontor für Brighton Ex-Meppener Undav sorgt mit dafür, dass Man City wohl Meister wird Von Sven Stahmann | 16.05.2023, 07:30 Uhr

Von 2018 bis 2020 stürmte Deniz Undav für den SV Meppen in der 3. Fußball-Liga. Über Belgien ging es für ihn nach England in die Premier League – dort schießt er mittlerweile für Brighton & Hove Albion Tore. Am vergangenen Wochenende sorgte der 26-Jährige mit dafür, dass Manchester City wohl erneut Meister wird.