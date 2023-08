Leihe mit Kaufoption Offiziell: Ex-Meppen-Angreifer Undav stürmt nun für VfB Stuttgart Von Christoph Schillingmann | 03.08.2023, 10:57 Uhr Läuft künftig im Stuttgart-Trikot auf: Ex-Meppen-Stürmer Deniz Undav. Foto: imago/James Marsh/Shutterstock up-down up-down

Es hatte sich abgezeichnet, dann folgte die Vollzugsmeldung: Deniz Undav wechselt aus der Premier League von Brighton Hove & Albion in die Fußball-Bundesliga. Der ehemalige Angreifer des SV Meppen schließt sich per Leihe dem VfB Stuttgart an.