Am 16. August hatte Middendorp beim SV Meppen seine Posten als Trainer und Sportlicher Leiter niedergelegt. Fünf Tage später war er nach Südafrika gereist. Seitdem hielt sich der 64-Jährige in Johannesburg bzw. in Tansania auf, wo er den Erstligisten Singida Fountain Gate FC trainierte. Dort trat er nach zwei Wochen als Coach zurück, weil er nicht mehr unter den vorhandenen Bedingungen arbeiten wollte.

Middendorp ist vom 13. bis 23. Oktober in Deutschland

Am kommenden Freitag (13. Oktober) fliegt Arminia Bielefelds Jahrhunderttrainer Middendorp erstmals zurück nach Deutschland. Am 23. Oktober tritt er den Rückflug an. Im Rahmen seines Besuches in der Heimat wird er auch beim Spiel seines ehemaligen Vereins beim SC Spelle-Venhaus (21. Oktober, 14 Uhr) sein.

VIP-Karte beim SC Spelle-Venhaus bestellt

Middendorp zeigt sich überrascht, dass diese Nachricht bereits die Emslandsportredaktion erreicht hat. „Ach, das hat sich so weit schon rumgesprochen?“, sagt er. Und bestätigt: „Ja, das Spiel würde ich mir gerne anschauen.“ Er habe beim SC Spelle-Venhaus nach einer VIP-Karte gefragt. Den Betrag von 99 Euro werde er in dieser Woche überweisen, kündigt Middendorp an. „Dann hoffe ich mal, dass mir die Karte dementsprechend zurückgelegt wird.“

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Regionalliga-Aufsteiger Spelle und Drittliga-Absteiger Meppen ist aber nicht der Grund für Middendorps Reise. Vielmehr stecken ein runder Geburtstag und ein Trainerkongress dahinter.

Middendorp eingeladen von Gregor Menger

Gregor Menger ist am vergangenen Wochenende 70 Jahre alt geworden. Der ehemalige Teamkollege vom TuS Lingen feiert diesen Anlass am Samstag (14. Oktober). „Wir haben in den 70-er Jahren zusammengespielt. Sind mehr oder weniger in Kontakt gewesen über die ganzen Jahrzehnte“, erklärt Middendorp. Als er die Einladung erhielt, habe er Menger sein Kommen zugesagt, wenn es möglich sei.

Middendorp und Menger waren Teamkollegen beim TuS Lingen und wechselten später gemeinsam zum VfB Rheine. „Wo ich es ja nicht lange ausgehalten habe, sondern mir das Bein gebrochen habe“, so Middendorp. Menger dagegen habe dort eine sehr erfolgreiche Saison gehabt. Über Jahre und Jahrzehnte habe man eine bestimmte Verbindung, beschreibt Middendorp sein Verhältnis zu Menger. „Mit bestimmten Leuten hältst du die, mit anderen Leuten weniger.“

Foto vom Februar 2013: Es zeigt (v.l.) Gregor Menger, Alwin Otten, Ralf Holtmeyer und Klaus Salomon. Foto: Dieter Kremer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Trainerkongress in Hamburg lockt Middendorp

Neben dem Geburtstag lockt Middendorp noch ein anderer Termin nach Deutschland. „Am 17./18. Oktober gibt es einen Fußballkongress in Hamburg, an dem ich immer mal teilnehmen wollte.“ Das sei jetzt der 33. Kongress dieser Art, bei dem es um verschiedene Perspektive rund im die Soccerindustrie gehe. Bislang sei es ihm nie gelungen, an dem Kongress teilzunehmen.

Auch das Drittligaspiel Preußen Münster gegen 1860 München (15. Oktober, 16.30 Uhr) steht bei Middendorp auf dem Plan. „Ich werde mir sicherlich auch das eine oder andere Spiel rechts und links anschauen.“

Am 16. August Middendorp-Rücktritt beim SV Meppen

Beim SV Meppen hatte Middendorp am 7. März dieses Jahres die Nachfolge des freigestellten Stefan Krämer angetreten. Trotz eines ordentlichen Schlussspurts (fünf Siege aus 13 Spielen) konnte der ehemalige Bundesligatrainer von Arminia Bielefeld den Abstieg aus der 3. Liga nicht verhindern. Neben dem Trainerjob übernahm er im Sommer auch die Rolle des Sportlichen Leiters und leitete den Umbruch ein. Nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen in der Regionalliga Nord trat er im Anschluss an die 1:2-Niederlage in Jeddeloh zurück. Er sei nicht dafür geeignet, Amateure zum Laufen zu bringen, lautete Middendorps Begründung. Fünf Tag nach dessen Rücktritt stellte der SVM Adrian Alipour als neuen Trainer vor.